Законодавець-республіканець Рон Джонсон висловив підтримку зовнішній політиці адміністрації Трампа в противагу можливому курсу обраного президента Джо Байдена.

Сенатор підкреслив, що в Конгресі США є сильний двопартійний консенсус щодо неприйнятності для національних інтересів США зовнішньої політики Росії.

Після зміни адміністрації послаблень режиму санкції з боку Вашингтона не буде, адже обидві парії скептично ставляться до Росії під правлінням Володимира Путіна.

– Це історична трагедія, що Путін вибрав цей шлях конфронтації, замість того, щоб належним чином інтегруватися із Заходом. Тому, я думаю, що санкції залишаться в силі незалежно від того, хто буде президентом, – сказав сенатор.

Також Джонсон сподівається, що запроваджені Вашингтоном санкції проти газопроводу Північний потік-2 також діятимуть і надалі.

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Сенатор наголосив, що з точки зору економічної потужності, Росія набагато слабша Заходу і тому вплив Москви на західні країни найчастіше перебільшено.

Санкції проти Північного потоку-2

Представники Палати представників та Сенату США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти газопроводу Північний потік-2 в оборонний законопроект.

Ці обмеження торкнуться страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими судами після завершення проекту.