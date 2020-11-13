У США не буде локдауну через коронавірус – штаб Байдена

Джо Байден у рамках боротьби з коронавірусом не планує вводити у країні загальнонаціональний режим ізоляції.

Планують обмежитися лише точковими заходами, заявив глава консультативного комітету Байдена з коронавірусу доктор Вівек Мерфі.

Фахівці багато дізналися про поширення вірусу і заходи його стримування, слід думати про набір обмежень, які можна то вводити, та скасовувати в залежності від епідеміологічної обстановки у конкретному районі.

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– Ми не в тому стані, коли ми говоримо про закриття всієї країни. Ми повинні діяти більш цілеспрямовано, – сказав він.

Він додав, що пріоритетом команди Байдена залишається зупинка поширення вірусу, особливо в будинках для людей похилого віку та місцях позбавлення волі.

Масковий режим у США

Джозеф Байден має намір оголосити в США загальнонаціональний масковий режим відразу після інавгурації. Він планує забезпечити обов’язкове носіння масок у кожному штаті за підтримки губернаторів.

Якщо хтось із них відмовиться піти на такий крок, майбутній президент домовлятиметься про цей режим з округами окремо.

Джерело: ABC