У США суд постановив не враховувати частину бюлетенів у Пенсільванії

Апеляційний суд Пенсільванії задовольнив позов передвиборчого штабу Дональда Трампа, який вимагав не враховувати в підсумкових результатах президентських виборів у США частину надісланих поштою бюлетенів.

Йдеться про бюлетені виборців, які голосували поштою і не встигли до 9 листопада підтвердити свою особу.

Безпосередньо перед виборами секретар штату Кеті Буквар продовжила дедлайн до 12 листопада. Штаб Трампа вимагав скасувати цю постанову.

Апеляційний суд Пенсільванії постановив, що секретар не мала необхідних повноважень, щоб продовжити термін підтвердження особи. Дані бюлетені в остаточних результатах виборів не будуть враховуватися.

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Однак жоден спірний голос у Пенсільванії на момент судового засідання не був врахований у підсумках голосування.

Рішення суду не скасовує перемогу демократа Джо Байдена у штаті.

Перерахунок голосів

6 листопада в американському штаті Джорджія анонсували перерахунок голосів на президентських виборах США.

За попередніми результатами, перемогу на президентських виборах в США здобуває Джо Байден. Він отримує понад 270 голосів виборників, чого достатньо для перемоги.

Дональд Трамп наразі не визнав своєї поразки та заявляє про на фальсифікації під час виборів.

Джерело: The Philadelphia Inquirer