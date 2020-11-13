Вперше за 40 років Disney отримала річний збиток

Американська Walt Disney Co., найбільша у світі компанія у сфері розваг і медіа, завершила з чистим збитком четвертий квартал і весь 2020 фінансовий рік.

Проте, скоригований збиток і виручка виявилися кращими за прогнози аналітиків, що викликало підвищення котирувань акцій компанії на 3,3% на додаткових торгах.

Чистий збиток Disney за квартал становив $710 млн у порівнянні з чистим прибутком у розмірі $777 млн отриманої за порівнянний період минулого року

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Компанія пішла “в мінус” за підсумками другого кварталу поспіль, до цього вона не отримувала квартальних збитків з квітня 2001 року.

В цілому за 2020 фінрік втрати Disney становлять $2,832 млрд, або $1,57 на акцію, проти чистого прибутку в $10,425 млрд, або $6,26 на акцію, за попередній рік.

За даними FactSet, компанія не фіксувала збиток за підсумками року за весь час ведення розрахунків з 1980 року.

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