Компанія Apple випустила нову операційну систему macOS Big Sur. Після того, як користувачі почали оновлювати свої комп’ютери Apple, вони не могли запустити деякі програми.

Проблема стосувалась не тільки додатків Apple, але й сторонніх програм. Користувачі скаржилися на помилки із завантаженням самого оновлення системи.

Власники комп’ютерів декілька разів намагались завантажити оновлення, але їм вибивало помилку. Після цих дій додатки відкривалися повільно або ж взагалі не запускалися.

Anybody got the feeling his computer is slow AF after upgrading to macOS Big Sur? my test/lab machine is a MBA 2016 and it feels so slow i can hardly browse websites, it’s so slow i wouldn’t want to use it anymore.

Компанія Apple заявила, що вже усунула проблеми. Але користувачі операційної системи macOS продовжують скаржитися на роботу комп’ютерів.

Що ж робити, якщо у вас не грузяться додатки після оновлення системи macOS Big Sur ?

Розробник Mac і iOS Джефф Джонсон розповів про це у соціальних мережах.

Hey Apple users:

If you’re now experiencing hangs launching apps on the Mac, I figured out the problem using Little Snitch.

It’s trustd connecting to https://t.co/FzIGwbGRan

Denying that connection fixes it, because OCSP is a soft failure.

(Disconnect internet also fixes.) pic.twitter.com/w9YciFltrb

— Jeff Johnson (@lapcatsoftware) November 12, 2020