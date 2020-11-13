Компанія Apple випустила нову операційну систему macOS Big Sur. Після того, як користувачі почали оновлювати свої комп’ютери Apple, вони не могли запустити деякі програми.

Проблема стосувалась не тільки додатків Apple, але й сторонніх програм. Користувачі скаржилися на помилки із завантаженням самого оновлення системи.

Читайте: Apple представила чіп M1: Mac стануть більше схожими на iPhone

Власники комп’ютерів декілька разів намагались завантажити оновлення, але їм вибивало помилку. Після цих дій додатки відкривалися повільно або ж взагалі не запускалися.

Anybody got the feeling his computer is slow AF after upgrading to macOS Big Sur? my test/lab machine is a MBA 2016 and it feels so slow i can hardly browse websites, it’s so slow i wouldn’t want to use it anymore. — mr.robot (@0xa000) November 13, 2020

Компанія Apple заявила, що вже усунула проблеми. Але користувачі операційної системи macOS продовжують скаржитися на роботу комп’ютерів.

Що ж робити, якщо у вас не грузяться додатки після оновлення системи macOS Big Sur ?

Розробник Mac і iOS Джефф Джонсон розповів про це у соціальних мережах.

– Якщо ви зіткнулися із зависанням при запуску додатків на Mac, я вирішив цю проблему за допомогою брандмауера Little Snitch. Допомагає відключення trustd з’єднання до http://ocsp.apple.com або повне відключення інтернету, – написав він.

Hey Apple users: If you’re now experiencing hangs launching apps on the Mac, I figured out the problem using Little Snitch. It’s trustd connecting to https://t.co/FzIGwbGRan Denying that connection fixes it, because OCSP is a soft failure. (Disconnect internet also fixes.) pic.twitter.com/w9YciFltrb — Jeff Johnson (@lapcatsoftware) November 12, 2020

Або ж є інша інструкція, якщо у вас немає брандмауера Little Snitch:

Відкрийте Термінал (Додатки/Програми/Термінал);

Введіть sudo nano/etc/hosts та натисніть enter;

Введіть пароль комп’ютера та натисніть enter;

Перемістіть курсор в нижню частину файлу і додайте новий рядок;

Надрукуйте: 127.0.0.1 http://ocsp.apple.com;

Далі написніть ctrl-x, y та enter;

Видаліть цей рядок, як тільки Apple виправить проблему.

5 найбільших анонсів з презентації Apple One More Thing

Компанія Apple під час третьої презентації своїх продуктів за рік анонсувала вихід одразу трьох комп’ютерів Mac, які будуть оснащені новим процесором M1. Apple представила 5-нм чіп M1, MacBook Air, Mac mini, 13-дюймовий MacBook Pro та macOS Big Sur.

Оновлення операційної системи macOS Big Sur вийшло 12 листопада.

Джерело: vc.ru