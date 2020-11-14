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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Україна піднялася на 18 місце у світі: коронавірус 14 листопада

53 319 463 жителі планети заразилися коронавірусом у світі станом на ранок 14 листопада.

За день тестування підтвердило Covid-19 у більш ніж 640 тис. людей.

З початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 302 008 хворих, а за добу – майже 10 тис.

Водночас одужали вже 34 402 340 пацієнтів.

Де найбільше інфікованих Covid-19:

  • США – 10 736 082;
  • Індія – 8 728 795;
  • Бразилія – ​​5 810 652;
  • Франція – 1 915 677;
  • Росія – 1 865 395.

Іспанія і Велика Британія трохи відстають від п’ятого місця. Україна за день перемістилася з 20 на 18 місце в цьому антирейтингу і нині знаходиться між Чилі та Бельгією.

Країни-лідери за кількістю летальних випадків:

  • США – 244 304;
  • Бразилія – ​​164 737;
  • Індія – 128 668;
  • Мексика – 97 624;
  • Велика Британія – 51 396.

Де більше тих, хто одужав після Covid-19:

  • Індія – 8 115 580;
  • Бразилія – ​​5 274 812;
  • США – 4 095 146;
  • Росія – 1 396 851;
  • Аргентина – 1 110 477.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Коронавірус у світі 13 листопада

Станом на 13 листопада коронавірус у світі виявили у 52 6786 81 людини.

З них померли від ускладнень 1 292 228 осіб.

Ще вчора Україна у списку країн за кількістю інфікованих перебувала на 20 місці.

Фото: Dreamstime

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