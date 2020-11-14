53 319 463 жителі планети заразилися коронавірусом у світі станом на ранок 14 листопада.
За день тестування підтвердило Covid-19 у більш ніж 640 тис. людей.
З початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 302 008 хворих, а за добу – майже 10 тис.
Водночас одужали вже 34 402 340 пацієнтів.
Де найбільше інфікованих Covid-19:
- США – 10 736 082;
- Індія – 8 728 795;
- Бразилія – 5 810 652;
- Франція – 1 915 677;
- Росія – 1 865 395.
Іспанія і Велика Британія трохи відстають від п’ятого місця. Україна за день перемістилася з 20 на 18 місце в цьому антирейтингу і нині знаходиться між Чилі та Бельгією.
Країни-лідери за кількістю летальних випадків:
- США – 244 304;
- Бразилія – 164 737;
- Індія – 128 668;
- Мексика – 97 624;
- Велика Британія – 51 396.
Де більше тих, хто одужав після Covid-19:
- Індія – 8 115 580;
- Бразилія – 5 274 812;
- США – 4 095 146;
- Росія – 1 396 851;
- Аргентина – 1 110 477.
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Коронавірус у світі 13 листопада
Станом на 13 листопада коронавірус у світі виявили у 52 6786 81 людини.
З них померли від ускладнень 1 292 228 осіб.
Ще вчора Україна у списку країн за кількістю інфікованих перебувала на 20 місці.