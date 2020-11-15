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Факти / Світ
Софія Телішевська |

ЄС хоче створити незалежне від ВООЗ агентство для боротьби з епідеміями

Єврокомісія планує створити незалежне від Всесвітньої організації охорони здоров’я агентство для боротьби з епідеміями.

Воно зможе на рівні ЄС оголошувати надзвичайну ситуацію, а також забезпечувати країни Євросоюзу вакцинами та медикаментами.

– Ми всі спостерігали наслідки неузгоджених заходів, ухвалених країнами ЄС на національному рівні в перші тижні і місяці пандемії, – заявила єврокомісар з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакіде.

Вона додала, що в той період були проблеми з підготовкою країн, нестача медичного обладнання та обмежені можливості тестування.

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Для запобігання подібної ситуації в ЄС хочуть створити Європейський союз охорони здоров’я, який буде відслідковувати розвиток інфекційних захворювань.

– Нині існує підвищений ризик виникнення епідемій, і Європа повинна бути до них краще готова, – резюмувала політик.

Вакцина від Pfizer і BioNTech

Американська компанія Pfizer спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестувань вакцини від коронавірусу. Препарат показав ефективність 90% у профілактиці хвороби.

Наразі вони очікують дозволу від влади США на екстренне використання вакцини для людей від 16 до 85 років.

Виробники планують виготовити до 50 млн доз препарату цього року.

Джерело: Deutsche Welle

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