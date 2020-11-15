Єврокомісія планує створити незалежне від Всесвітньої організації охорони здоров’я агентство для боротьби з епідеміями.

Воно зможе на рівні ЄС оголошувати надзвичайну ситуацію, а також забезпечувати країни Євросоюзу вакцинами та медикаментами.

– Ми всі спостерігали наслідки неузгоджених заходів, ухвалених країнами ЄС на національному рівні в перші тижні і місяці пандемії, – заявила єврокомісар з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакіде.

Вона додала, що в той період були проблеми з підготовкою країн, нестача медичного обладнання та обмежені можливості тестування.

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Для запобігання подібної ситуації в ЄС хочуть створити Європейський союз охорони здоров’я, який буде відслідковувати розвиток інфекційних захворювань.

– Нині існує підвищений ризик виникнення епідемій, і Європа повинна бути до них краще готова, – резюмувала політик.

Вакцина від Pfizer і BioNTech

Американська компанія Pfizer спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестувань вакцини від коронавірусу. Препарат показав ефективність 90% у профілактиці хвороби.

Наразі вони очікують дозволу від влади США на екстренне використання вакцини для людей від 16 до 85 років.

Виробники планують виготовити до 50 млн доз препарату цього року.