PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Софія Телішевська |

Загострення другої хвилі пандемії: коронавірус у світі 15 листопада

54 328 924 жителі планети заразилися коронавірусом у світі станом на ранок 15 листопада.

За день тестування підтвердило Covid-19 у більш ніж 800 тис. людей. З початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 318 286 хворих, а за добу – майже 16 тис.

Водночас одужали вже 37 871359 пацієнтів.

Де найбільше інфікованих Covid-19:

  • США – 11 226 038;
  • Індія – 8 814 902;
  • Бразилія – ​​5 848 959;
  • Франція – 1 954 599;
  • Росія – 1 903 253.

Іспанія і Велика Британія трохи відстають від п’ятого місця. Україна за день перемістилася з 18 на 19 місце в цьому антирейтингу і нині знаходиться між Чилі та Іраком.

Країни-лідери за кількістю летальних випадків:

  • США – 251 256;
  • Бразилія – ​​165 673;
  • Індія – 129674;
  • Мексика – 98 259;
  • Велика Британія – 51 766.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Коронавірус у світі 14 листопада

Станом на 14 листопада коронавірус у світі виявили у 53 319 463 людини. З них померли від ускладнень 1 302 008 осіб.

Ще вчора Україна у списку країн за кількістю інфікованих перебувала на 18 місці.

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Вверх