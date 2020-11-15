54 328 924 жителі планети заразилися коронавірусом у світі станом на ранок 15 листопада.

За день тестування підтвердило Covid-19 у більш ніж 800 тис. людей. З початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 1 318 286 хворих, а за добу – майже 16 тис.

Водночас одужали вже 37 871359 пацієнтів.

Де найбільше інфікованих Covid-19:

США – 11 226 038;

Індія – 8 814 902;

Бразилія – ​​5 848 959;

Франція – 1 954 599;

Росія – 1 903 253.

Іспанія і Велика Британія трохи відстають від п’ятого місця. Україна за день перемістилася з 18 на 19 місце в цьому антирейтингу і нині знаходиться між Чилі та Іраком.

Країни-лідери за кількістю летальних випадків:

США – 251 256;

Бразилія – ​​165 673;

Індія – 129674;

Мексика – 98 259;

Велика Британія – 51 766.

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Коронавірус у світі 14 листопада

Станом на 14 листопада коронавірус у світі виявили у 53 319 463 людини. З них померли від ускладнень 1 302 008 осіб.

Ще вчора Україна у списку країн за кількістю інфікованих перебувала на 18 місці.