Американська компанія Moderna заявила про успішність своєї вакцини на 94,5%.
Компанія вважає, що це великий день, бо попередні дані показують дуже високу ефективність її вакцини і додають упевненості, що пандемію вдасться подолати.
Moderna заявила про намір подати заявку на реєстрацію вакцини у найближчі тижні.
У випробуванні брали участь 30 тис. людей у США, половина з яких отримала дві дози вакцини з інтервалом в чотири тижні. Іншим робили уколи-пустушки.
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Аналіз був заснований на перших 95 пацієнтах з симптомами Covid-19. Лише п’ятеро з них захворіли на Covid-19.
Дані також показують, що у випробуванні було 11 випадків важкої форми хвороби, але жодного випадку у людей, які були імунізовані.
Розробка вакцин
Результати приходять слідом за аналогічними результатами Pfizer. Обидві компанії використовували інноваційний і експериментальний підхід до розробки своїх вакцин.
Фармацевтична компанія Pfizer зі Сполучених Штатів Америки спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестувань вакцини від коронавірусу. Препарат показав ефективність 90% у профілактиці хвороби.