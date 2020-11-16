Американська компанія Moderna заявила про успішність своєї вакцини на 94,5%.

Компанія вважає, що це великий день, бо попередні дані показують дуже високу ефективність її вакцини і додають упевненості, що пандемію вдасться подолати.

Moderna заявила про намір подати заявку на реєстрацію вакцини у найближчі тижні.

У випробуванні брали участь 30 тис. людей у США, половина з яких отримала дві дози вакцини з інтервалом в чотири тижні. Іншим робили уколи-пустушки.

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Аналіз був заснований на перших 95 пацієнтах з симптомами Covid-19. Лише п’ятеро з них захворіли на Covid-19.

Дані також показують, що у випробуванні було 11 випадків важкої форми хвороби, але жодного випадку у людей, які були імунізовані.

Розробка вакцин

Результати приходять слідом за аналогічними результатами Pfizer. Обидві компанії використовували інноваційний і експериментальний підхід до розробки своїх вакцин.

Фармацевтична компанія Pfizer зі Сполучених Штатів Америки спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестувань вакцини від коронавірусу. Препарат показав ефективність 90% у профілактиці хвороби.