Навіть після вакцинації від Covid-19 бажано носити захисні маски і тримати соціальну дистанцію.

Такої думки дотримується головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі.

– Я б рекомендував людям не відмовлятися від усіх заходів охорони здоров’я лише тому, що ви отримали вакцину (від коронавірусу, – Ред.), – заявив Фаучі.

За словами лікаря, навіть якщо загалом для населення вакцина може бути ефективною на 90-95%, ви не завжди знаєте, наскільки вона ефективна особисто для вас.

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Фаучі також сказав, що сам він, щойно отримає вакцину, не зможе відмовитись від усіх карантинних обмежень.

Рекордний приріст за днями тижня

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я виявили чітку тенденцію найбільшого приросту хворих упродовж тижня.

Найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують у вівторок, середу, п’ятницю, суботу та неділю.