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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

До €6 тис.: Іспанія штрафуватиме туристів без негативного тесту на Covid-19

В Іспанії планують штрафувати туристів, які прибувають до країни без негативного тесту на коронавірус.

Це обмеження стосується громадян держав, у яких високий рівень поширення вірусу.

Туриста, який перетнув іспанський кордон без тесту, можуть оштрафувати на суму до €6 тис.

Читайте: Через Covid-19 в Іспанії продовжили дію обмежень до травня 2021 року

Щоб уникнути штрафу, потрібно за 72 години до прибуття здати тест. І лише з негативним результатом перетинати кордон.

Тестування в Іспанії

Іспанія – одна з європейських країн, де ситуація з коронавірусом найскладніша. Через це там посилили карантинні заходи.

Крім того, в країні оголосили масове проведення тестувань.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом і карантин в Іспанії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Local

Фото: Dreamstime

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