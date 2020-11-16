В Іспанії планують штрафувати туристів, які прибувають до країни без негативного тесту на коронавірус.
Це обмеження стосується громадян держав, у яких високий рівень поширення вірусу.
Туриста, який перетнув іспанський кордон без тесту, можуть оштрафувати на суму до €6 тис.
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Щоб уникнути штрафу, потрібно за 72 години до прибуття здати тест. І лише з негативним результатом перетинати кордон.
#LoMásLeído | Hasta 6.000€ de multa para los viajeros que lleguen a España sin PCR https://t.co/bnzBE3KNAM
— Europa Press (@europapress) November 14, 2020
Тестування в Іспанії
Іспанія – одна з європейських країн, де ситуація з коронавірусом найскладніша. Через це там посилили карантинні заходи.
Крім того, в країні оголосили масове проведення тестувань.
Детальніше про ситуацію з коронавірусом і карантин в Іспанії читайте на Фактах ICTV.
Джерело: The Local