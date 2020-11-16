Друга за межами колишнього СРСР: Росія побудує військово-морську базу в Судані

Президент Російської Федерації Володимир Путін у понеділок, 16 листопада, доручив Міноборони приступити до реалізації планів з будівництва військово-морської бази в Республіці Судан та підписати відповідну угоду.

Відповідно до наказу, новий військовий об’єкт Росії буде розрахований на 300 осіб і розміщення до чотирьох бойових кораблів, зокрема судів з атомними двигунами.

Уряд РФ схвалив проект угоди

У листопаді уряд РФ схвалив проект відповідної угоди між Росією і Суданом.

Згідно з документом, Москва поставить Судану зброю для захисту свого об’єкта, та їй буде дозволено розмістити війська за межами бази на території Судану.

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Друга військово-морська база Росії за межами колишнього СРСР

Військова база у Судані стане лише другим військово-морським об’єктом Росії за межами території колишнього Радянського Союзу після Тартуса в Сирії.

В останні роки Росія зміцнює зв’язки з африканськими державами, прагнучи до нових двосторонніх відносин і торговельних угод для посилення свого глобального геополітичного впливу.

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Цей об’єкт надасть великому військово-морському флоту Росії плацдарм у геополітично небезпечному регіоні Червоного моря і Аденської затоки, де проходить велика кількість морських перевезень між Європою та Азією.