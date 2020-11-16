Генсек ООН побоюється загострення проблеми голоду через коронавірус

Генсек ООН Антоніу Гутерріш висловив стурбованість у зв’язку з несприятливим прогнозом про ситуацію з продовольством у світі у 2021 році.

Про це написав генсек у себе в Twitter.

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– Голод – це грубе порушення прав людей, враховуючи, що в світі – достаток ресурсів. У ситуації, коли 130 млн осіб ризикують опинитися на межі виснаження до кінця 2020 року, Всесвітня продовольча програма продовжує грати важливу роль, як постачальник продуктів харчування і продовольства, а також надії, – написав Гутерріш.

Hunger is an outrage in a world of plenty. As 130 million more people risk being pushed to the brink of starvation by the end of 2020, @WFP will continue playing a vital role, as a provider of food, nutrition and hope. https://t.co/SNgSAlfcTQpic.twitter.com/4s9MgDobMS — António Guterres (@antonioguterres) November 16, 2020

Вакцина проти коронавірусу

Вакцина проти коронавірусу від компанії Moderna надходитиме на американський ринок. На розробку цього препарату США виділяли федеральне фінансування.

Небагатьом країнам вона може виявитися не по кишені. У Moderna заявляють про ціну у $37 за одну дозу. Це дорожче, ніж у Johnson&Johnson $10 і Pfizer $20.