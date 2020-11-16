Коронавірус в Італії міг з’явитися ще у вересні 2019 – вчені

Італійські дослідники з’ясували, що коронавірус почав поширюватися країною ще з вересня 2019 року.

Вчені Інститут онкології Мілана та Сієнського університету повідомили, що вивчили зразки крові 959 осіб на наявність специфічних антитіл, у яких проводили скринінг на пухлині у легенях з вересня 2019 року до березня 2020 року.

За результати досліджень, вони виявили, що у 111 людей з 959 були знайдені антитіла на Sars-Cov-2 RBD.

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Окрім того, найбільша кількість випадків припала на італійську область Ломбардія, потім ідуть П’ємонт, Лаціо, Емілія-Романья, Тоскана і Венето.

– Дослідження вказує на виявлення вірусу Sars-Cov-2 у безсимптомних пацієнтів в Італії значно раніше, ніж з’явився перший пацієнт. Дослідження антитіл до Sars-Cov-2 у людей без симптомів ще до оголошення епідемії могло б змінити історію цієї пандемії, – заявили італійські експерти.

Директор клініки інфекційних захворювань ім. Луїджі Сакко у Мілані Массімо Галі, висловив думку, що цей вірус не може бути настільки старим. За його словами, якщо коронавірус дійсно існував уже з вересня 2019 року, то чому одразу не з’явились перші вогнища захворювання.

Коронавірус у світі

Один із розробників вакцини від компаній Pfizer та BioNTech, яка показала ефективність понад 90%, прогнозує активну вакцинацію населення у світі влітку 2021 року, а вже наступної зими 2022 року світ зможе повернутися до нормального життя та подолати пандемію коронавірусу у світі.

Професор Угур Шахін, який є одним із засновників компанії BioNTech, висловив упевненість, що ця вакцина знизить розповсюдження коронавірусу між людьми, навіть якщо її ефективність буде не 90%, а 50%.