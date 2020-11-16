Мішель піде від мене: Обама не працюватиме в адміністрації Байдена

Екс-президент США Барак Обама заявив, що відмовиться від роботи в адміністрації Джо Байдена, якщо йому запропонують.

Він пояснив це тим, що боїться, що в іншому випадку від нього піде його дружина Мішель.

– Є речі, які я не буду робити, інакше Мішель мене кине. Вона скаже: Що? Що ти збираєшся робити? – сказав Обама.

Водночас він заявив, що готовий всіляко допомагати Байдену і його адміністрації, але не планує раптово переходити туди на роботу.

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За словами Обами, у Дональда Трампа, який не визнав своєї поразки на виборах, немає жодних юридичних підстав вимагати перегляду результатів і перерахунку голосів.

Робота Обами з Байденом

Барак Обама був 44-тим президентом США з 2009 до 2017 року. Обама вибрав Байдена як напарника для проведення президентської компанії.

Протягом правління Обами, Джо Байден обіймав посаду віце-президента США.

14 квітня 2020 року екс-президент підтримав Джо Байдена, який боровся за номінацію кандидатом в президенти США від Демократичної партії на виборах 2020 року.