Статистика коронавірусу в світі та Україні свідчить про високий рівень захворюваності. Станом на ранок 16 листопада тестування підтвердило коронавірус у 54 335 914 осіб.

Летальних випадків з початку пандемії зафіксовано 1 316 623. Водночас одужав уже 34 921 371 житель планети.

В Україні також тримається високий добовий приріст. За минулу добу виявили 9 832 хворих. Загалом в Україні 545 689 випадків інфікування.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (879), Дніпропетровській (847), Запорізькій (807), Київській (648) та Одеській (633) областях.

У столиці зачинені на карантин сім шкіл та два дитячих садки. Місто забезпечило навчальні заклади необхідними дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту.

Тим часом у Верховній Раді зареєстрували проект постанови №4381 про скасування рішення Кабінету міністрів України щодо введення в країні карантину вихідного дня.

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Головною метою запровадження карантину вихідного дня було зниження навантаження на медичну систему, але про його реальні результати можна буде судити тільки за 10-14 днів.

Коронавірус у світі

У Великій Британії прем’єр-міністр Борис Джонсон, який навесні перехворів на коронавірус, пішов на самоізоляцію. Напередодні він контактував з депутатом, хворим на Covid-19.

Уряд Франції після введення другого загальнонаціонального карантину відновив контроль над епідемією Covid-19 і стверджує, що країна подолала пік другої хвилі.

У Чехії за добу виявили в 8 разів менше заражених коронавірусів, ніж 10 днів тому.

А от в Австралії навпаки повідомили про новий спалах коронавірусу. Його пов’язують з громадянами, які після прибуття з-за кордону перебувають на самоізоляції.

Рекордний приріст за днями тижня

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я виявили чітку тенденцію найбільшого приросту хворих упродовж тижня.

Найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують у вівторок, середу, п’ятницю, суботу та неділю.