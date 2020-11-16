Підрахунок голосів президентських виборів у США продовжується. Проте його переможця вже оголошено і ним став Джо Байден. Дональд Трамп розлючений і всіма силами намагається довести, що вибори були сфальсифіковано.

Проте експерти наголошують, що усі його намагання будуть марними і 46 президентом США все ж буде Байден.

Тому новообраний глава Сполучених Штатів Америки готується до інавгурації та починає проводити робочі наради. Він вже оголосив про плани боротьби з коронавірусом та назвав ім’я керівника своєї адміністрації. Ним стане Рон Клейн – давній соратник Байдена, ще з часів правління Барака Обами.

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Із перемогою на виборах Джо Байдена вже привітали не тільки ключові союзники Сполучених Штатів – Канада, Німеччина та Туреччина, а й геополітичні конкуренти Іран та Китай. Благословив на президентство Байдена і Папа Римський. Адже новообраний глава Білого Дому католик, а це рідкість в американській політиці.

Проте досі привітання не звучало від Росії. Експерти вважають, таку ситуацію не випадковою. А американський журналіст Девід Сатер, який багато років працював у Радянському Союзі, Росії та Україні, пояснює – Москва в очікуванні. Він вважає, що Кремль чекає поки Америка вибухне бунтами.

До того ж, кандидатура Байдена взагалі не вигідна Путіну. Оскільки, вже його перші кадрові призначення говорять про те, що проти Кремля будуть застосовуватись жорсткі дії. Новообраний президент вже навіть провів телефонні переговори з прем’єром Британії та президентом Франції, де обговорив і вирішення конфлікту на Донбасі.

Окрім того, Майкл Кімедж, який працював в адміністрації президента Обами, зазначив, що Байден більш досвідчений у зовнішній політиці, ніж Обама. Не кажучи вже про Трампа. А тому у геополітичній грі Байден має усі шанси обіграти Путіна. А це зі свого боку, може позитивно позначитись на Україні.

Проте попри усі перипетії на виборах президента США, Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) заявило, що вони були найбільш безпечними в історії Америки.