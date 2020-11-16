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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Одужали майже 35 млн жителів планети: коронавірус у світі 16 листопада

Станом на ранок 16 листопада тестування підтвердило коронавірус у світі у 54 335 914 осіб.

Летальних випадків з початку пандемії зафіксовано 1 316 623.

Водночас одужав уже 34 921 371 житель планети.

Де найбільше інфікованих Covid-19:

  • США – 11 035 922;
  • Індія – 8 814 579;
  • Бразилія – ​​5 863 093;
  • Франція – 1 915 713;
  • Росія – 1 910 149.

Україна на 17 місці в глобальному списку країн за кількістю підтверджених випадків коронавірусу (551 533 інфікованих) – між Польщею та Бельгією.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни-лідери за кількістю смертей:

  • США – 246 206;
  • Бразилія – ​​165 798;
  • Індія – 129 635;
  • Мексика – 98 542;
  • Велика Британія – 52 026.

Коронавірус 15 листопада

Станом на 15 листопада на коронавірус у світі захворів 53 875 361 житель планети.

Серед них померли в початку пандемії 1 310 688 хворих, а одужали – 34 681 795.

Фото: Dreamstime

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