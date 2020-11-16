Станом на ранок 16 листопада тестування підтвердило коронавірус у світі у 54 335 914 осіб.
Летальних випадків з початку пандемії зафіксовано 1 316 623.
Водночас одужав уже 34 921 371 житель планети.
Де найбільше інфікованих Covid-19:
- США – 11 035 922;
- Індія – 8 814 579;
- Бразилія – 5 863 093;
- Франція – 1 915 713;
- Росія – 1 910 149.
Україна на 17 місці в глобальному списку країн за кількістю підтверджених випадків коронавірусу (551 533 інфікованих) – між Польщею та Бельгією.
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Країни-лідери за кількістю смертей:
- США – 246 206;
- Бразилія – 165 798;
- Індія – 129 635;
- Мексика – 98 542;
- Велика Британія – 52 026.
Коронавірус 15 листопада
Станом на 15 листопада на коронавірус у світі захворів 53 875 361 житель планети.
Серед них померли в початку пандемії 1 310 688 хворих, а одужали – 34 681 795.