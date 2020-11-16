У ВООЗ розраховують, що перші поставки вакцини проти коронавірусу розпочнуться вже у першій половині 2021 року.

Однак вони будуть досить обмеженими, через що речовину першими мають отримати люди, які перебувають у групі ризику.

– У першій половині року ми плануємо обмежені поставки. Наше завдання полягає у тому, щоб люди, які перебувають у категорії ризику, отримали необхідний доступ до вакцини та були захищеними, – зазначила представник організації Сумія Свамінатан.

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У цьому списку перебувають лікарі, які борються з пандемією.

Водночас у ВООЗ хочуть вивчити весь ринок вакцин, який сформується, щоб розуміти, які куди ліпше відправляти. Наприклад, одні з них краще підходитимуть літнім людям, інші ж – вимагатимуть особливих умов транспортування.

Вакцина проти коронавірусу

У ВООЗ очікують появи вакцини проти коронавірусу і покладають величезні надії на речовину.

Однак, на думку представників організації, речовина не буде дієвою без дотримання карантинних заходів.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ