Вчені з Німеччини влановили, що натуральні продукти здатні знижувати активніть коронавірусу в організмі. Найефективнішим продуктом виявився сік чорноплідної горобини.

Про це свідчать результати досліджень науковців з Інституту вірусології Медичного центру Університету Ульма. Вони з’ясували, що чорна горобина на 97% придушує активність Covid-19.

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Вчені стверджують, що горобина негативно вплинула на грип. Також у боротьбі з коронавірусом себе добре проявив зелений чай та гранатовий сік.

– Ми виявили, що сік чорноплідної горобини (Aronia melanocarpa), сік граната (Punica granatum) і зелений чай (Camellia sinensis) мають віруліцидну активність проти обох вірусів, – написали вчені.

Науковці припускають, якщо людина буде полоскати соками і чаєм ротову порожнину, то це знизить ризик передачі вірусу.

Німецькі вчені обгрунтували, що у натуральних соках та зеленому чаї є кисле середовище та рослинні поліфеноли, які можуть послабити віруси до 80%. Але дослідники наголосили, що такі продукти не можна використовувати як ліки від коронавірусу. Хіба що як засіб для профілактики.

Український лікар-інфекціоніст Олена Соколова стверджує, що натуральні соки можна використовувати у поєднанні з основним лікуванням коронавірусу та будь-якого іншого вірусного захворювання. На думку лікаря, соки можна використовувати для профілактики коронавірусу, якщо є прямий контакт з хворими.

Епідеміолог Алла Мироненко, додала, що полоскати ротову порожнину соком і навіть солевим розчином можна, це не зашкодить. Але сподіватися на такий спосіб не варто, адже вірус може потрапити в людський організм через ніс також.

Коронавірус у світі

Станом на 16 листопада, за добу у світі зафіксували 424 423 нових випадків коронавірусу. За добу померли 5 866 осіб, одужали 227 939. Україна піднялась на 17 місце в глобальному списку країн за кількістю підтверджених випадків коронавірусу.

Джерело: bioRxiv