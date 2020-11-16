Вакцина не зупинить коронавірус – ВООЗ

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що поява вакцини не зупинить поширення коронавірусу. Він стверджує, що без карантинних обмежень вакцина не зможе діяти.

Про це Тедрос Адханом Гебреісус заявив у соціальних мережах. Він виступає за комплексний підхід вирішення проблеми пандемії коронавірусу.

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– Сама вакцина не зупинить пандемію COVID-19. Нам потрібно буде продовжити: спостереження, тестування, ізоляцію, відстеження контактів і карантин. Треба заохочувати людей бути обережними, – написав голова ВООЗ.

A vaccine on its own will not end the #COVID19 pandemic. We will still need to continue:

-Surveillance

-Testing, isolating & caring for cases

-Tracing & quarantining contacts

-Engaging communities

-Encouraging individuals to be careful #ACTogether #EB147 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 16, 2020

Гебреісус додав, що перші поставки вакцини будуть обмежені. У пріоритеті – працівники охорони здоров’я, літні люди та інші люди, які в групі ризику.

Голова ВООЗ сподівається, що поширення вакцини зменшить смертність, а системи охорони здоров’я країн почнуть функціонувати у нормальному режимі.

Американська компанія Moderna заявила про успішність своєї вакцини на 94,5%

Американська компанія Moderna заявила про успішність своєї вакцини на 94,5%. У компанії вважають, що це прорив. Вони впевнені, що пандемію вдасться подолати.

Moderna заявила про намір подати заявку на реєстрацію вакцини у найближчі тижні.

Джерело: Тедрос Адханом Гебреісус