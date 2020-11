Вакцина не зупинить коронавірус – ВООЗ

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що поява вакцини не зупинить поширення коронавірусу. Він стверджує, що без карантинних обмежень вакцина не зможе діяти.

Про це Тедрос Адханом Гебреісус заявив у соціальних мережах. Він виступає за комплексний підхід вирішення проблеми пандемії коронавірусу.

Читайте: Коронавірус в Італії міг з’явитися ще у вересні 2019 – вчені

A vaccine on its own will not end the #COVID19 pandemic. We will still need to continue:

-Surveillance

-Testing, isolating & caring for cases

-Tracing & quarantining contacts

-Engaging communities

-Encouraging individuals to be careful #ACTogether #EB147

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 16, 2020