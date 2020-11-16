ВООЗ назвала дні, коли фіксують рекордний приріст хворих на Covid-19

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я виявили чітку тенденцію найбільшого приросту хворих упродовж тижня. Найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом фіксують у вівторок, середу, п’ятницю, суботу та неділю.

Зокрема у суботу, 14 листопада, у світі було виявлено рекордні 660 905 випадків інфікування коронавірусом. Це найбільший добовий приріст від початку пандемії. У цей день понад 9 тис. людей померли від ускладнень хвороби.

Попередній антирекорд було зафіксовано днем раніше — у п’ятницю 13 листопада, він становив 645 410 випадків, а перед тим — у суботу 7 листопада, коли було виявлено 614 013 випадків зараження.

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Коронавірус у світі

Станом на ранок 16 листопада тестування підтвердило коронавірус у світі у 54 335 914 осіб.

Летальних випадків з початку пандемії зафіксовано 1 316 623.

Водночас одужав уже 34 921 371 житель планети.

Джерело: ВООЗ