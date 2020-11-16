Євросоюз може запровадити санкції проти Туреччини через “агресивний ісламізм” з боку країни.

Міністр Франції у справах Європи Клеман Бон повідомив, що в ЄС втомилися від провокацій з боку Туреччини.

– Протягом 10-15 років ми думали, що Туреччина – це дружня демократія на Сході, яка прагне до модернізації, яка буде тільки прискорюватися. Але, нинішня Туреччина, це агресивний ісламізм в культурі, геополітиці і всіх інших сферах.

Ми ще раз переконалися в цьому нещодавно на прикладі Нагірного Карабаху, і думаю, ні у кого не повинно залишатися наївних сумнівів. Сьогодні в жодної з європейських країн не залишилося ілюзій щодо того, хто такі пан Ердоган і його режим, – сказав Бон.