Євросоюз може запровадити санкції проти Туреччини через “агресивний ісламізм” з боку країни.
Міністр Франції у справах Європи Клеман Бон повідомив, що в ЄС втомилися від провокацій з боку Туреччини.
– Протягом 10-15 років ми думали, що Туреччина – це дружня демократія на Сході, яка прагне до модернізації, яка буде тільки прискорюватися. Але, нинішня Туреччина, це агресивний ісламізм в культурі, геополітиці і всіх інших сферах.
Ми ще раз переконалися в цьому нещодавно на прикладі Нагірного Карабаху, і думаю, ні у кого не повинно залишатися наївних сумнівів. Сьогодні в жодної з європейських країн не залишилося ілюзій щодо того, хто такі пан Ердоган і його режим, – сказав Бон.
Бон пояснив, що Європу не влаштовує позиція Туреччини щодо проведення сейсмічних досліджень і буріння неподалік грецького острова Кастелорізо в Східному Середземномор’ї.
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Терористична атака
Президент Франції Еммануель Макрон назвав збройний напад на людей у церкві в центрі Ніцци “ісламістською терористичною атакою”.
Як розповіли поліцейські, одна літня жертва, яка молилася в церкві Нотр-Дам під час нападу, була “практично обезголовлена”. Загинули ще одна жінка і чоловік.
Правоохоронці під час затримання поранили терориста.
Джерело: Europe 1