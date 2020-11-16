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Факти / Світ
Софія Телішевська |

Втомилися від провокацій: Євросоюз може запровадити санкції проти Туреччини

Євросоюз може запровадити санкції проти Туреччини через “агресивний ісламізм” з боку країни.

Міністр Франції у справах Європи Клеман Бон повідомив, що в ЄС втомилися від провокацій з боку Туреччини.

– Протягом 10-15 років ми думали, що Туреччина – це дружня демократія на Сході, яка прагне до модернізації, яка буде тільки прискорюватися. Але, нинішня Туреччина, це агресивний ісламізм в культурі, геополітиці і всіх інших сферах.

Ми ще раз переконалися в цьому нещодавно на прикладі Нагірного Карабаху, і думаю, ні у кого не повинно залишатися наївних сумнівів. Сьогодні в жодної з європейських країн не залишилося ілюзій щодо того, хто такі пан Ердоган і його режим, – сказав Бон.

Бон пояснив, що Європу не влаштовує позиція Туреччини щодо проведення сейсмічних досліджень і буріння неподалік грецького острова Кастелорізо в Східному Середземномор’ї.

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Терористична атака

Президент Франції Еммануель Макрон назвав збройний напад на людей у церкві в центрі Ніцци “ісламістською терористичною атакою”.

Як розповіли поліцейські, одна літня жертва, яка молилася в церкві Нотр-Дам під час нападу, була “практично обезголовлена”. Загинули ще одна жінка і чоловік.

Правоохоронці під час затримання поранили терориста.

Джерело: Europe 1

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