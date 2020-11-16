Вакцина Pfizer та BioNTech проти коронавірусу – як вплине на пандемію

Один із розробників вакцини від компаній Pfizer та BioNTech, яка показала ефективність понад 90%, прогнозує активну вакцинацію населення у світі влітку 2021 року, а вже наступної зими 2022 року світ зможе повернутися до нормального життя.

Професор Угур Шахін, який є одним із засновників компанії BioNTech, висловив упевненість, що ця вакцина знизить розповсюдження коронавірусу між людьми, навіть якщо її ефективність буде не 90%, а 50%.

Шахін не схильний вірити у передчасні прогнози, де йдеться про повернення до звичного життя вже навесні 2021 року.

– Якщо все піде добре (тобто вакцина успішно завершить усі необхідні випробування, – Ред.), вакцинація розпочнеться або наприкінці цього року, або на початку 2021-го. Компанія має на меті доставити понад 300 млн доз вакцин по всьому світу до квітня, що дозволить розпочати впливати на епідемію. Але значний вплив у такому разі можна очікувати лише влітку.

Професор аргументує це тим, що влітку зменшиться приріст хворих, і це дасть лікарям час для масштабної вакцинації населення.

У такому разі, пояснює професор, до “нормального життя” люди зможуть повернутися наступної зими.

Ефективність вакцини Pfizer та BioNTech

Фармацевтична компанія Pfizer зі Сполучених Штатів Америки спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестувань вакцини від коронавірусу. Препарат показав ефективність 90% у профілактиці хвороби.

Виробники планують виготовити до 50 млн доз цього року, а у 2021 році – 1,3 млрд.

Наразі вони очікують дозволу від влади США на екстренне використання вакцини для людей від 16 до 85 років. У тестуваннях взяли участь 43 538 добровольців, проблем з безпекою препарату не спостерігалось.

Чи отримає Україна вакцину

В кінці вересня Міністерство охорони здоров’я України повідомило про намір придбати вакцину від коронавірусу за кордоном.

Переговори велися з п’ятьма виробниками препарату, зокрема з американською фармацевтичною компанією Pfizer.