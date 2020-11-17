У Туреччині посилюють карантин – на вихідних запроваджують загальнонаціональну комендантську годину, яка діятиме з 20.00 до 10.00.
Про нові обмеження, спрямовані на стримування зростання захворюваності на коронавірус, оголосив 17 листопада президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.
За його словами, також до кінця семестру закриваються школи, а ресторани, продуктові магазини, торгові центри та перукарні працюватимуть з 10.00 до 20.00.
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Ердоган зазначив, що раніше запроваджену комендантську годину для літніх людей від 65 років буде розширено, вона також діятиме для дітей і молоді до 20 років. Вони зможуть виходити на вулицю тільки з 10.00 до 16.00.
Крім того, до кінця року закриваються кінотеатри.
Карантин у Туреччині
На початку листопада у Туреччині вже вводили нові карантинні обмеження.
Зокрема, заборонили роботу закладів громадського харчування, театрів і кінотеатрів, весільних салонів і басейнів після 22.00.
Джерело: Daily Sabah