Новообраний президент США Джо Байден зазначив, що число загиблих внаслідок коронавірусу у Сполучених Штатах може зрости, якщо 45-й американський президент Дональд Трамп не ділитиметься інформацією про перебіг пандемії з новою адміністрацією.

Також Байден наголосив, що у разі відсутності спільної координації, число жертв може збільшитись.

Натомість Дональд Трамп досі відмовляється визнавати поразку на президентських виборах, які відбулися 3 листопада, і не хоче ділитися важливою інформацією з командою Байдена.

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У США зараз число нових щоденних заражень перевищує 130 тис. До кінця тижня країна може перейти поріг у 250 тис. смертей від коронавірусу, що є найвищим показником у світі.

Коронавірус у світі

Станом на 17 листопада тестування підтвердило коронавірус у світі у 55 349 529 осіб. Летальних випадків з початку пандемії зафіксовано 1 332 328.

Найбільше хворих у США – 11 538 057, Індії – 8 874 290, Бразилії – 5 876 740, Франції – 1 991 233 та Росії – 1 948 603.