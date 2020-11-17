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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Індійська компанія почала третю фазу випробувань вакцини проти коронавірусу

Індійська біотехнологічна компанія Bharat Biotech розпочала третю фазу клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу.

У цих випробуваннях братимуть участь 26 тис. добровольців. У компанії зазначили, що їм буде зроблено дві внутрішньом’язові ін’єкції з інтервалом приблизно 28 днів.

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Нова вакцина розроблена Bharat Biotech у співпраці з Національним інститутом вірусології при Індійській раді медичних досліджень.

Також у компанії повідомили, що це найбільше з досліджень третьої фази, схвалене регулятором лікарських засобів, що будь-коли проводились у країні.

Постачання вакцини проти коронавірусу

У ВООЗ розраховують, що перші поставки вакцини проти коронавірусу розпочнуться вже у першій половині 2021 року. За даними ВООЗ, вони будуть досить обмеженими, через що речовину першими мають отримати люди, які перебувають у групі ризику.

Також у цьому списку перебувають лікарі, оскільки вони ведуть боротьбу з Covid-19.

Джерело: Сіньхуа

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