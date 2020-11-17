Коронавірус у Латвії: прем’єр Каріньш самоізолювався через контакт з хворим

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш спілкувався з людиною, у якої розвинулися симптоми, типові для Covid-19, тому політик пішов на самоізоляцію.
Про це латвійський прем’єр повідомив у Twitter.
Каріньш написав, що чекає на результати тесту на коронавірус, а до того часу працюватиме у дистанційному режимі.
Читайте: Антирекорд смертей у Франції та режим НС у Латвії: коронавірус у світі 9 листопада
– Поки я не отримаю результат тесту, я пішов на самоізоляцію і працюватиму віддалено, щоб зменшити ризик для свого здоров’я, – наголосив політик.
Режим НС у Латвії
Щоб призупинити поширення коронавірусу, Латвія запровадила режим надзвичайного стану з 9 листопада до 6 грудня.
Під забороною всі заходи за участю більше 10 осіб, крім похоронів, мітингів і пікетів на вулиці.
Заборонені всі спортивні заходи з глядачами, крім міжнародних матчів.
Магазини працюють до 22.00.
Фото: Кришьянис Кариньш