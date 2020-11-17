Коронавірус у Латвії: прем’єр Каріньш самоізолювався через контакт з хворим

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш спілкувався з людиною, у якої розвинулися симптоми, типові для Covid-19, тому політик пішов на самоізоляцію.

Про це латвійський прем’єр повідомив у Twitter.

Каріньш написав, що чекає на результати тесту на коронавірус, а до того часу працюватиме у дистанційному режимі.

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– Поки я не отримаю результат тесту, я пішов на самоізоляцію і працюватиму віддалено, щоб зменшити ризик для свого здоров’я, – наголосив політик.

Режим НС у Латвії

Щоб призупинити поширення коронавірусу, Латвія запровадила режим надзвичайного стану з 9 листопада до 6 грудня.

Під забороною всі заходи за участю більше 10 осіб, крім похоронів, мітингів і пікетів на вулиці.

Заборонені всі спортивні заходи з глядачами, крім міжнародних матчів.

Магазини працюють до 22.00.

Фото: Кришьянис Кариньш