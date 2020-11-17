У штаті Джорджія, де вручну перераховують результати голосування на президентських виборах, знайшли понад 2 600 голосів, які не включили до фінальної цифри – але ці бюлетені були на підтримку кандидата від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Як пояснив держсекретар штату Бред Раффенспергер, відповідальні особи забули завантажити дані з карти пам’яті в автоматі, що здійснює сканування бюлетенів.

Знайдені голоси ніяк не змінюють співвідношення між кандидатами. Розрив у Джорджії між Трампом і Байденом становить близько 14 тис. голосів. Серед знайдених бюлетенів було 800 голосів на підтримку республіканця Дональда Трампа.

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Наразі це найбільша помилка, що фіксувалася на виборах у 2020 році. Головного відповідального графства Флойд у зв’язку з інцидентом закликають піти у відставку.

Вибори президента у Джорджії (США)

В американському штаті Джорджія вручну провели повний перерахунок голосів на президентських виборах. Обраний президент США Джо Байден переміг у штаті, набравши 16 голосів виборників.

Одночасно з перемогою Байдена в Джорджії, чинний президент США Дональд Трамп переміг у Північній Кароліні, однак не зміг набрати більше 270 пунктів.

Джерело: Fox News