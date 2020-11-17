Американський бізнесмен, засновник Microsoft Білл Гейтс порівняв людей, які під час поширення коронавірусної інфекції відмовляються носити маски, з нудистами.

На його думку, дивно не виконувати елементарну вимогу, яка допоможе поліпшити епідситуацію.

– Що це? Вони як нудисти? Вас просять носити штани. Ніхто ж не говорить, що штани – це жахливо, – зазначив Білл Гейтс.

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За словами Гейтса, раніше експерти не наполягали на носінні маски через недостатню кількість інформації про коронавірус, вони порівнювали його з грипом. Нині ж, коли стало відомо, що хвора людина без маски під час розмови може заразити іншу, цей захід став необхідним.

– Цих вірусних навантажень, які ми бачимо у коронавірусу, немає у більшості інших респіраторних захворювань, – додав Гейтс.

Прогноз Гейтса з приводу пандемії

Білл Гейтс заявляв, що людство зможе подолати пандемію коронавірусу не раніше 2022 року.

Цьому посприяє винахід вакцини.

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Джерело: Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions