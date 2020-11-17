Станом на ранок 17 листопада тестування підтвердило коронавірус у світі у 55 349 529 осіб. Летальних випадків з початку пандемії зафіксовано 1 332 328.

Водночас одужав уже 38 493 441 житель планети.

Де найбільше інфікованих Covid-19:

США – 11 538 057;

Індія – 8 874 290;

Бразилія – 5 876 740;

Франція – 1 991 233;

Росія – 1 948 603.

Україна на 17 місці в глобальному списку країн за кількістю підтверджених випадків коронавірусу (545689 інфікованих) – між Польщею та Бельгією.

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Країни-лідери за кількістю смертей:

США – 252 651;

Бразилія – ​​166 067;

Індія – 130 559;

Мексика – 98 861;

Велика Британія – 52 147.

Коронавірус 16 листопада

Станом на 16 листопада на коронавірус у світі захворіло 54 335 914 жетеля планети.

Серед них померли з початку пандемії 1 316 623 хворих, а одужали – 34 921 371.