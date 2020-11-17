Станом на ранок 17 листопада тестування підтвердило коронавірус у світі у 55 349 529 осіб. Летальних випадків з початку пандемії зафіксовано 1 332 328.
Водночас одужав уже 38 493 441 житель планети.
Де найбільше інфікованих Covid-19:
- США – 11 538 057;
- Індія – 8 874 290;
- Бразилія – 5 876 740;
- Франція – 1 991 233;
- Росія – 1 948 603.
Україна на 17 місці в глобальному списку країн за кількістю підтверджених випадків коронавірусу (545689 інфікованих) – між Польщею та Бельгією.
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Країни-лідери за кількістю смертей:
- США – 252 651;
- Бразилія – 166 067;
- Індія – 130 559;
- Мексика – 98 861;
- Велика Британія – 52 147.
Коронавірус 16 листопада
Станом на 16 листопада на коронавірус у світі захворіло 54 335 914 жетеля планети.
Серед них померли з початку пандемії 1 316 623 хворих, а одужали – 34 921 371.