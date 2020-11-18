Карантин через Covid-19 сприяє зростанню екстремізму серед молоді

Карантин через пандемію коронавірусу негативно впливає на зростання екстремізму серед молодих людей.
– За останні кілька років спостерігається різке зростання екстремістських матеріалів в інтернеті, і Covid-19 веде до того, що вразливі люди проводять набагато більше часу ізольовано, – заявив глава британської контртерористичної поліції Ніл Басу.
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За його словами, ізоляція скорочує захисні фактори, такі як шкільна освіта, зайнятість, друзі, сім’я
– На мою думку, це ідеальний шторм, який ми не можемо передбачити, і наслідки якого ми можемо відчувати ще багато років, – додав Ніл Басу.
У Британії за останні 18 місяців заарештували 17 дітей через терористичні злочини.
Теракт у Відні
2 листопада у центрі Відня невідомий чоловік відкрив стрілянину біля синагоги поблизу площі Шведенплатц.
Внаслідок теракту у Відні загинуло четверо осіб, ще понад 20 було поранено. Терорист діяв з декількома спільниками, яких зараз розшукує поліція.
Теракт стався у вечірню пору, коли десятки людей гуляли вулицями Відня.
3 листопада відповідальність за стрілянину взяла терористична організація ІДІЛ. Зловмисник, який мав при собі фейковий жилет з вибухівкою, мачете, заряджений пістолет та автомат, працював згідно з інструкціями, наданими Ісламською державою. Одного з нападників було вбито на місці працівниками поліції.