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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Карантин через Covid-19 сприяє зростанню екстремізму серед молоді

Карантин через пандемію коронавірусу негативно впливає на зростання екстремізму серед молодих людей.

– За останні кілька років спостерігається різке зростання екстремістських матеріалів в інтернеті, і Covid-19 веде до того, що вразливі люди проводять набагато більше часу ізольовано, – заявив глава британської контртерористичної поліції Ніл Басу.

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За його словами, ізоляція скорочує захисні фактори, такі як шкільна освіта, зайнятість, друзі, сім’я

– На мою думку, це ідеальний шторм, який ми не можемо передбачити, і наслідки якого ми можемо відчувати ще багато років, – додав Ніл Басу.

У Британії за останні 18 місяців заарештували 17 дітей через терористичні злочини.

Теракт у Відні

2 листопада у центрі Відня невідомий чоловік відкрив стрілянину біля синагоги поблизу площі Шведенплатц.

Внаслідок теракту у Відні загинуло четверо осіб, ще понад 20 було поранено. Терорист діяв з декількома спільниками, яких зараз розшукує поліція.

Теракт стався у вечірню пору, коли десятки людей гуляли вулицями Відня.

3 листопада відповідальність за стрілянину взяла терористична організація ІДІЛ. Зловмисник, який мав при собі фейковий жилет з вибухівкою, мачете, заряджений пістолет та автомат, працював згідно з інструкціями, наданими Ісламською державою. Одного з нападників було вбито на місці працівниками поліції.

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