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Факти / Світ
Ольга Тетеріна |

Коронавірус змінив рейтинг найдорожчих міст світу – звіт The Economist

Коронавірус та просідання економіки вплинули на рейтинг міст у світі. До найдорожчих міст за вартістю життя увійшли Цюрих, Париж та Гонконг.

Київ піднявся у списку найдорожчих міст, він знаходиться на 101 місці.

Про це зазначено у звіті Economist Intelligence Unit щодо впливу пандемії на ціни товарів та послуг у понад 130 містах станом на вересень 2020 року.

Рейтинг 10 найдорожчих міст світу:

  • 1 місце – Цюрих, Париж, Гонконг;
  • 2 місце – Сингапур;
  • 3 місце – Тель-Авів та Осака;
  • 4 місце – Женева та Нью-Йорк;
  • 5 місце – Копенгаген та Лос-Анджелес.

Сингапур, Осака та Гонконг опустилися в рейтингу через коронавірус та ослаблення долара.

– Азійські міста традиційно домінували в рейтингах останніми роками, але пандемія змінила рейтинг цього роцу, – сказав глава відділу вартості життя у світі EIU Упасана Датт.

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Згідно зі звітом, у містах Північної та Південної Америки життя стало дешевшим з 2019 року. У Західній Європі знаходиться чотири з десяти найдорожчих міст світу.

Стрибок Женеви та Парижа в рейтингу пов’язують зі зміцненням швейцарського франка та євро.

До найдешевших міст належать Дамаск (Сирія), Ташкент (Узбекистан), Лусака (Замбія), Каракас (Венесуела) та Алмати (Казахстан).

Найдорожчі і найдешевші країни для життя: на якому місці Україна

У рейтингу країн за вартістю життя за 2019 рік Україна посіла 120 місце, опинившись поруч з Угандою і Непалом. Всього у списку було 136 позицій. Під час його складання розраховували ціну на оренду житла, ціну на продукти і купівельну спроможність населення.

Найбільше на проживання витрачають на Бермудських, Віргінських і Кайманових островах, у Швейцарії, Норвегії та Ісландії.

Джерело: Economist Intelligence Unit

Фото: Dreamstime

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