Статистика коронавірусу в світі на 18 листопада свідчить про 55 562 616 хворих, за добу інфікувалось понад 200 тис. людей.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 337 343 інфікованих.

Де найбільше інфікованих Covid-19:

США – 11 344 154;

Індія – 8 874 290;

Бразилія – 5 911 758;

Франція – 2 087 183;

Росія – 1 954 912.

Країни-лідери за кількістю смертей:

США – 248 581;

Бразилія – ​​166 699;

Індія – 130 519;

Мексика – 99 026;

Велика Британія – 52 839.

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У світовому рейтингу за кількості хворих Україна посідає 17 місце – між Польщею та Бельгією.

Коронавірус 17 листопада

Для порівняння, станом на ранок 17 листопада тестування підтвердило коронавірус у світі у 55 349 529 осіб. Летальних випадків з початку пандемії зафіксовано 1 332 328.

Лідерами за кількістю смертей залишаються США та Бразилія.