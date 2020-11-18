Статистика коронавірусу в світі на 18 листопада свідчить про 55 562 616 хворих, за добу інфікувалось понад 200 тис. людей.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 337 343 інфікованих.
Де найбільше інфікованих Covid-19:
- США – 11 344 154;
- Індія – 8 874 290;
- Бразилія – 5 911 758;
- Франція – 2 087 183;
- Росія – 1 954 912.
Країни-лідери за кількістю смертей:
- США – 248 581;
- Бразилія – 166 699;
- Індія – 130 519;
- Мексика – 99 026;
- Велика Британія – 52 839.
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У світовому рейтингу за кількості хворих Україна посідає 17 місце – між Польщею та Бельгією.
Коронавірус 17 листопада
Для порівняння, станом на ранок 17 листопада тестування підтвердило коронавірус у світі у 55 349 529 осіб. Летальних випадків з початку пандемії зафіксовано 1 332 328.
Лідерами за кількістю смертей залишаються США та Бразилія.