PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Понад 55 млн хворих: коронавірус у світі 18 листопада

Статистика коронавірусу в світі на 18 листопада свідчить про 55 562 616 хворих, за добу інфікувалось понад 200 тис. людей.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 337 343 інфікованих.

Де найбільше інфікованих Covid-19:

  • США – 11 344 154;
  • Індія – 8 874 290;
  • Бразилія – 5 911 758;
  • Франція – 2 087 183;
  • Росія – 1 954 912.

Країни-лідери за кількістю смертей:

  • США – 248 581;
  • Бразилія – ​​166 699;
  • Індія – 130 519;
  • Мексика – 99 026;
  • Велика Британія – 52 839.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

У світовому рейтингу за кількості хворих Україна посідає 17 місце – між Польщею та Бельгією.

Коронавірус 17 листопада

Для порівняння, станом на ранок 17 листопада тестування підтвердило коронавірус у світі у 55 349 529 осіб. Летальних випадків з початку пандемії зафіксовано 1 332 328.

Лідерами за кількістю смертей залишаються США та Бразилія.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка