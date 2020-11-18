Протести проти карантину у Німеччині: людей розганяють водометами

Німецькі правоохоронці застосували водомети, аби розігнати протест проти карантинних обмежень. У Берліні близько 10 тис. мітингувальників зібралися на акцію протесту біля Бранденбурзьких воріт.

Люди не зберігають безпечну дистанцію та не мають захисних масок. На зауваження поліції вони не реагують. На місце події прибуло понад дві тис. представників поліції.

Мітингувальники виступають проти розширення можливостей уряду впроваджувати та застосовувати нові обмеження. Йдеться про обов’язкове носіння масок та скасування великих публічних заходів.

Такі правила хочуть запровадити, оскільки за останню добу у Німеччині підтвердили 17 561 нових випадків коронавірусу.

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Статистика поширення коронавірусу у світі

18 листопада у світі діагностували понад 200 тис. нових випадків Covid-19. Загалом хворобу підхопило 55 562 616 людей в усьому світі.

Наразі зафіксовано 1 337 343 смертей, викликаних ускладненнями від коронавірусу. Найбільше хворих зафіксовано у США, Індії та Бразилії.