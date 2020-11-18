США виділять $5 млн гуманітарної допомоги постраждалим від війни в Нагірному Карабаху. Також Штати вітають припинення бойових дій між Вірменією і Азербайджаном в регіоні.

– Сполучені Штати надають гуманітарну допомогу у розмірі $5 млн для підтримки операцій Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших партнерів з-поміж міжнародних і неурядових організацій з метою допомоги людям, постраждалим в результаті недавніх бойових дій, – повідомили у Держдепі.

Відомо, що кошти виділяються з фондів Держдепартаменту і Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Виділені гроші призначені для забезпечення постраждалих продовольством, медичними послугами, тимчасовим житлом та надання іншої допомоги.

10 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Пізніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вимагатиме від Вірменії відшкодування збитків, завданих у Нагірному Карабаху. Крім того, міжнародні організації та експерти прорахують завдані збитки Вірменією за останні 30 років.

Джерело: Держдеп США