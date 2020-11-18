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Факти / Світ
Віталій Плахта |

У Данії після скандалу вбили всіх норок із коронавірусом

У Данії знищено всі норкові ферми, заражені коронавірусом.

Про це повідомило Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії.

Усіх норок було вибраковано на 284 з 1 100 ферм, які вирощують тварин у країні.

Під підозрою перебувають ще 25 норкових господарств, зазначило відомство.

Економіка Данії отримала удар

Данія – найбільший виробник норки в світі, що продає більшу частину хутра до Китаю та Росії.

Після ситуації із зараженням норок у країні було запропоновано новий закон, який заборонить розведення тварин до 2022 року.

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Скандал зі знищенням норок

Минулого тижня вибракування норок у Данії перетворилося на скандал, оскільки уряд був змушений визнати, що незаконно наказав умертвити всіх норок, хоча мав право вибракувати тільки інфікованих норок і тих особин, які перебували в межах 8 км від інфікованих тварин.

Деякі фермери, які вирощують норок, припинили вибракування, водночас як данське телебачення показало деяких фермерів у сльозах, коли тисячі трупів норок після отруєння газом були відвезені на вантажівках для поховання на військових територіях.

Фото: Dreamstime

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