У Данії після скандалу вбили всіх норок із коронавірусом

У Данії знищено всі норкові ферми, заражені коронавірусом.
Про це повідомило Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії.
Усіх норок було вибраковано на 284 з 1 100 ферм, які вирощують тварин у країні.
Під підозрою перебувають ще 25 норкових господарств, зазначило відомство.
MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20
Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19:
➡️ 284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.
➡️ 25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP
— Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020
Економіка Данії отримала удар
Данія – найбільший виробник норки в світі, що продає більшу частину хутра до Китаю та Росії.
Після ситуації із зараженням норок у країні було запропоновано новий закон, який заборонить розведення тварин до 2022 року.
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Скандал зі знищенням норок
Минулого тижня вибракування норок у Данії перетворилося на скандал, оскільки уряд був змушений визнати, що незаконно наказав умертвити всіх норок, хоча мав право вибракувати тільки інфікованих норок і тих особин, які перебували в межах 8 км від інфікованих тварин.
Деякі фермери, які вирощують норок, припинили вибракування, водночас як данське телебачення показало деяких фермерів у сльозах, коли тисячі трупів норок після отруєння газом були відвезені на вантажівках для поховання на військових територіях.