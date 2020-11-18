У Данії після скандалу вбили всіх норок із коронавірусом

У Данії знищено всі норкові ферми, заражені коронавірусом.

Про це повідомило Управління ветеринарії та харчових продуктів Данії.

Усіх норок було вибраковано на 284 з 1 100 ферм, які вирощують тварин у країні.

Під підозрою перебувають ще 25 норкових господарств, зазначило відомство.

MINKFARME OG COVID-19 STATUS 18/11-20

Alle #COVID19dk smittede minkfarme er aflivet. Fødevarestyrelsen overvåger fortsat landets minkfarme for COVID-19: ➡️ 284 minkfarme er smittet med COVID-19. Heraf er 284 aflivet.

➡️ 25 minkfarme er under mistanke. pic.twitter.com/trMViVLSSP — Fødevarestyrelsen (@Foedevare) November 18, 2020

Економіка Данії отримала удар

Данія – найбільший виробник норки в світі, що продає більшу частину хутра до Китаю та Росії.

Після ситуації із зараженням норок у країні було запропоновано новий закон, який заборонить розведення тварин до 2022 року.

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Скандал зі знищенням норок

Минулого тижня вибракування норок у Данії перетворилося на скандал, оскільки уряд був змушений визнати, що незаконно наказав умертвити всіх норок, хоча мав право вибракувати тільки інфікованих норок і тих особин, які перебували в межах 8 км від інфікованих тварин.

Деякі фермери, які вирощують норок, припинили вибракування, водночас як данське телебачення показало деяких фермерів у сльозах, коли тисячі трупів норок після отруєння газом були відвезені на вантажівках для поховання на військових територіях.