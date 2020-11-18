У Словаччині розпочалися протести проти карантину

У Словаччині розпочалися акції протесту проти запровадження карантинних заходів через пандемію коронавірусу у день річниці Оксамитової революції 1989 року, коли був повалений комуністичний режим у Чехословаччині.
У Братиславі тисячі протестувальників висловились за скасування карантину. Мітингувальники виступають проти маскового режиму та обмеження на зібрання.
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Також люди вийшли на протести у Кошицях, Пріевідзі, Жиліні та Банській Бистриці, а також у Трнаві.
На сьогодні у Словаччині на 5,5 млн населення зафіксували 88 602 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 326 за останню добу.
Мітинги в Україні проти карантину
В Україні розпочалися мітинги проти карантину вихідного дня. Протестують представники закладів харчування, ресторатори, власники бізнесу та працівники сфер обслуговування.
У Харкові, Києві, Кременчуці, Івано-Франківську, Черкасах, Вінниці жителі збирають біля будівель міських рад та вимагають скасувати закриття закладів на вихідні дні.
Окрім того, низка міст відмовились дотримуватись рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
Джерело: Slovak Spectator