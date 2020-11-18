У США схвалили тест на коронавірус, який можна робити вдома

У США Управління з контролю за продуктами та ліками вперше дозволило використовувати тест на коронавірус, результат якого можна отримати в домашніх умовах.

Тест американської компанії Lucira Health проводиться шляхом взяття мазка з носоглотки. Потім паличку із мазком необхідно опустити у флакон, який поміщається у тестовий пристрій.

Впродовж 30 хвилин на світлодисплеї приладу з’являється результат. Такі дослідження дають змогу проводити тестування самостійно вдома та можуть використовуватись у медичних закладах.

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Також в Управлінні з контролю зазначили, що цей тест можна проводити самостійно тільки людям від 14 років. Якщо пацієнт молодший, то тестування має проводитись фахівцем.

Сам тест продається лише за рецептом лікаря.

Тест на коронавірус

В Україні тест на коронавірус проводиться за трьома видами – ПЛР-тестування, ІФА-тестування та експрес-тест.

Безкоштовно здати ПЛР-аналіз можна тільки за направленням сімейного лікаря або терапевта, якщо є підозра на коронавірус. Окрім того, тестування проводять усі великі приватні клініки. Водночас ціни у них бувають у двічі вищі, ніж у державній лабораторії.

Джерело: FDA