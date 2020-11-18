За минулий тиждень кількість інфікованих коронавірусом у світі зросла майже на 4 млн, що є найвищим показником з початку пандемії.

ВООЗ повідомляє, що з 8 до 15 листопада зареєстрували 3 977 223 нових випадки зараження і 59 699 смертей. Обидва показники значно збільшилися порівняно з попереднім тижнем, коли було виявлено 3 695 495 нових хворих, а померли 54 835 хворих.

Зокрема, у США кількість інфікованих збільшилось на понад 1 млн, в Індії — на понад 306 тис., в Італії — на 242 тис., у Франції — на понад 203 тис.

Читайте: ВООЗ назвала дні, коли фіксують рекордний приріст хворих на Covid-19

Також у ВООЗ зазначили, що хоча регіон Європи продовжує повідомляти про найбільшу кількість хворих (46%), минулого тижня вона знизилася на 10% порівнянні з попереднім тижнем внаслідок посилення заходів у сфері охорони здоров’я.

Станом на ранок 18 листопада коронавірусом у світі захворіли у 55 562 616 людей. Від ускладнень, викликаних Covid-19, від початку пандемії померли 1 337 343 інфікованих. Водночас одужали уже 35 738 563 жителі планети.

Джерело: ВООЗ