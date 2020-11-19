За даними Університету Джона Гопкінса, кількість випадків інфікування коронавірусом станом на 19 листопада в усьому світі сягнула 56 187 563.

Загальна кількість загиблих у всьому світі сягнула 1 348 600 осіб.

Епіцентром вірусу залишаються США, де було підтверджено 11 525 540 випадків Covid-19.

На сьогоднішній день 250 485 осіб померли в цій країні після позитивного результату тесту на коронавірус.

За кількістю випадків коронавірусу за США йдуть Індія (8 912 907), Бразилія (5 945 849), Франція (2 115 717) та Росія (1 975 629).

Україна перебуває на 17 місці за числом інфікувань у світі (586 522 випадків коронавірусу станом на 18 листопада).

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Коронавірус у світі – що потрібно знати