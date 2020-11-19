У Європі кожні 17 секунд одна людина помирає від коронавірусу.

Про це заявив регіональний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я у Європі Ганс Клюге.

За його інформацією, на минулому тижні у регіоні зафіксували 29 тис. нових смертей від коронавірусу. Показник кількості летальних випадків за останні 14 днів зріс на 18%.

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Крім того, понад 80% європейських країн повідомляють про загальне погіршення епідситуації.

Смертність від коронавірусу в Україні

Станом на 19 листопада в Україні від коронавірусу померло 10 369 громадян.

Водночас, за прогнозами аналітиків Київської школи економіки (KSE), ця кількість може зрости втричі.

Вони вважають, що у державі до кінця 2020 року від вірусу може померти до 33 тис. осіб. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ