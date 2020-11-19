Меттью Макконагі заявив про політичні амбіції

Голівудський актор Меттью Макконагі може стати наступною зіркою, яка змінить акторську діяльність на політичну. Про свої амбіції на політичній арені артист розповів в останньому інтерв’ю.

На запитання, чи хоче він балотуватися на посаду мера штату Техас (США), де народився актор, він відповів, що не відкидає такий варіант.

Але водночас Макконагі підкреслив, що це більше залежить від стану політики, а не від нього.

– Наразі політичний інститут для мене – це розбитий бізнес. Якщо політика зміниться і переосмислить свою мету, я проявлю більшу зацікавленість у цій сфері.

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Своє бачення політики він описав як “зміну особистих цінностей на підтримання соціальних контактів між американцями”.

Меттью Макконагі став жертвою насильства

Зірка фільмів Інтерстеллар, Вовк з Уолл-стріт і Далласький клуб покупців Меттью Макконагі зізнався, що у раньому віці став жертвою сексуального насилля.

У віці 15 років його примусили до сексуального контакту, актор зміг розповісти це публіці тільки цього року. Історію він опублікував у своїх мемуарах Зелені вогні.

Джерело: U.S.News

Фото: Меттью Макконагі