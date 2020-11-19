Протести проти карантину у Німеччині: 365 арештів і троє поліцейських у лікарні

Внаслідок протестів проти карантинних обмежень у Німеччині постраждало щонайменше десятеро правоохоронців.

Трьох з них забрали до лікарні через серйозні поранення. Одному поліцейському дістався удар в голову, іншому вивихнули руку, а жінка-офіцер зламала руку.

Під час мітингів заарештовано близько 365 людей, щодо двох вирішують питання тримання під вартою.

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Протести у Німеччині

18 листопада у Берліні відбулася акція протесту проти карантину. У центр міста, до Бранденбурзьких воріт, вийшли тисячі жителів. Вони виступали проти розширення повноважень уряду щодо посилення карантинних заходів.

Люди не дотримувалися соціальної дистанції та нехтували правилами безпеки, зокрема не одягали захисні маски. Правоохоронці застосували водомети, аби розігнати протест.

Джерело: Der Tagesspiegel

Фото: Поліція Берліну