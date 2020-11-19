У Міністерстві охорони здоров’я та соціальних служб США очікують, що до кінця грудня 2020 року до поширення буде підготовлено 40 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Про це заявив міністр Алекс Азар під час брифінгу 18 листопада. Йшлося про речовини, розроблені компаніями Pfizer і BioNTech, а також Moderna.

– До кінця грудня ми очікуємо, що у нас буде близько 40 млн доз цих двох вакцин, які будуть готові до поширення, – зазначив Алекс Азар.

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За його словами, першими вакцинують громадян США, які перебувають у групі ризику.

Вакцина проти коронавірусу

Організатори механізму Covax підтвердили інформацію про виділення Україні вакцини від Covid-19 для 20% населення.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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