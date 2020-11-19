ЄС обговорить заходи спільного реагування на коронавірус

20 листопада відбудеться відеоконференція глав держав і урядів країн Євросоюзу з проблематики боротьби проти пандемії коронавірусу.

Ця нарада є продовженням відеоконференції лідерів ЄС, що відбулася 29 жовтня, повідомляє The Guardian.

Лідери європейських країн наголосили на необхідності примноження колективних зусиль у боротьбі з пандемією і зосередили увагу на політиці тестування і відстеження, а також на вакцинах.

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– Сподіваємося, що сигнал був дуже ясним і що дуже скоро стане можливим прийняти рішення про деталі реалізації ухваленого в липні пакета (економічних заходів). Оскільки всі ми усвідомлюємо, що, звичайно, потрібно просуватися шляхом перешкоджання поширенню вірусу, але також обмежити втрати в плані економічному, – сказав глава Євроради Шарль Мішель.

Коронавірус у Європі

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав країни Європейського союзу до створення союзу щодо тестів та вакцини проти коронавірусу.

За його словами, ситуація з Covid-19 стала загрозливою, а Європа зараз переживає другу хвилю.

Джерело: The Guardian