Депутати Бундестагу відхилили пропозицію партії Альтернатива для Німеччини (АДН) щодо підтримки завершення будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

З 708 німецьких парламентаріїв 556 проголосували проти, за – лише 83 представники АДН. Ще один депутат утримався.

У поданні партії зазначалося, що цей проект відповідає інтересам Німеччини та Європи.

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Днями Німеччина перенесли на три місяці запуск другої гілки газопроводу Eugal, яким повинні транспортувати газ з Північного потоку-2.

Санкції проти Північного потоку-2

Представники Палати представників та Сенату США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти газопроводу Північний потік-2 в оборонний законопроект.

Обмеження торкнуться страхових і сертифікаційних компаній.

Джерело: Bundestag