Президент Франції Еммануель Макрон вимагає від мусульманських лідерів прийняти хартію республіканських цінностей та відмовитися від політичного ісламу й іноземного впливу.

Також у Франції мають намір контролювати відвідування шкіл дітьми з мусульманських сімей і карати батьків, які перешкоджають навчанню дітей у школах.

У зверненні до Французької раді мусульманської віри Макрон зазначив, що лідери мусульман повинні підписати хартію упродовж 15 днів. На що вони погодились створити Національну раду імамів, яка видаватиме офіційну акредитацію.

У хартії буде вказано, що іслам є релігією, а не політичним рухом, також буде заборонено “іноземне втручання” в діяльність мусульманських груп.

Читайте: Європа єдина: як відреагували світові лідери на теракт у Відні

Терористична атака

Президент Франції Еммануель Макрон назвав збройний напад на людей у церкві в центрі Ніцци “ісламістською терористичною атакою”.

Як розповіли поліцейські, одна літня жертва, яка молилася в церкві Нотр-Дам під час нападу, була “практично обезголовлена”. Загинули ще одна жінка і чоловік.

Правоохоронці під час затримання поранили терориста.