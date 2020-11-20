Розробники вакцини проти коронавірусу, американська фармацевтична компанія Pfizer і німецьке підприємство BioNTech, повідомили про подання заявки на використання своєї речовини в екстрених випадках у США.

Документ направили до Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA).

Подання заявки дозволить використовувати вакцину серед груп високого ризику у США вже у грудні 2020 року.

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Надалі заявки направлять до європейських країн, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії.

Компанії планують виготовити до 50 млн доз у 2020 році і до 1,3 млрд доз до кінця 2021-ого.

Вакцина проти коронавірусу

Компанії Pfizer і BioNTech заявили про ефективність своєї речовини проти коронавірусу в листопаді.

Поки у світі неоднозначно оцінили розробку. Однак у США хочуть до кінця року почати поширювати її.

Детальніше про вакцину проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Pfizer.com