Станом на ранок 20 листопада коронавірус у світі підтвердили у 56 898 415 осіб, за добу їхня кількість збільшилась ще на 718 тисяч.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, за час пандемії померла 1 360 381 людина, за добу – ще понад 12 тис.

Лідерами антирейтингу за кількістю хворих та смертей залишаються США.

Країни, де найбільше хворих на Covid-19:

США – 11 715 316;

Індія – 9 004 365;

Бразилія – 5 981 767;

Франція – 2 137 096;

Росія – 1 998 966.

Україна посідає 17 місце у рейтингу – між Південною Африкою та Бельгією.

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Найбільше смертей зафіксовано у США (252 535), Бразилії (252 535) та Індії (132 162).

Аби втримати поширення коронавірусу, багато країн повертаються до більш жорсткого карантину. Так, у Чехії продовжили стан надзвичайної ситуації до 12 грудня, який мав би завершитися сьогодні, 20 листопада.

Коронавірус 19 листопада

Для порівняння, за даними Університету Джона Гопкінса, кількість випадків інфікування коронавірусом станом на 19 листопада в усьому світі сягнула 56 187 563.

Загальна кількість загиблих у всьому світі сягнула 1 348 600 осіб.